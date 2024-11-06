В Химках неизвестные угрожали местной жительнице расправой
Фото: [Медиасток.рф]
В Химках неизвестные злоумышленники повредили дверь квартиры местной жительницы и угрожали женщине расправой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел в одном из жилых домов на Союзной улице. Неустановленные лица повредили обшивку входной двери квартиры заявительницы. Кроме того, женщина получала угрозы.
По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции также устанавливают личности нарушителей.