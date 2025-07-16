В Химках объяснили, как платить за ЖКУ онлайн

Жители Химок могут отказаться от бумажных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и получать их онлайн на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Проект реализует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Для этого на портале нужно нажать «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие на получение электронных платежей. После этого квитанции будут приходить в электронном виде.

В сообщении уточнили, что изменить способ получения платежек можно каждый месяц с 1 по 19 число.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.