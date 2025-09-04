В Химках обновят Доску почета у здания администрации

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках на площади у здания администрации обновят Доску почета, рабочие уже сняли старые фотографии и приступили к оформлению стенда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ко Дню города им предстоит разместить 30 новых портретов заслуженных сотрудников химкинских предприятий и организаций, среди них — работники социальной сферы, предприниматели, врачи, медсестры, преподаватели и ветераны боевых действий. Доску почета утверждает Совет депутатов, в число лучших могут войти представители предприятий, организаций, учреждений, которые работают и проживают в Химках.

