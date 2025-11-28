В Химках обновят колледж «Подмосковье»

В Химках продолжается капитальный ремонт колледжа «Подмосковье», стройготовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители выполняют фасадные работы, чистовую отделку помещений, благоустройство территории. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

Здание находится на Юбилейном проспекте, его площадь превышает 4,3 тыс. кв. м. В нем обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

