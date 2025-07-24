В Химках организовали исторический час, посвященный Дню защитников неба

В Химках на базе лицея № 21 микрорайона Сходня провели исторический час, посвященный Дню защитников неба, в нем приняли участие местные жители, школьники и представители администрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении уточнили, что в Химках реализуют программу «Успех V единстве поколений», в рамках которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Гостям новой встречи напомнили, что 22 июля 1941 года немецкая авиация впервые попыталась нанести удар по Москве. Мероприятие завершилось мастер-классом, в рамках которого участники изготовили бумажные модели штурмовика Ил-2.

«Память о героях нужна не только ради прошлого, но и ради настоящего. Наш долг — рассказывать об их подвиге честно и понятно, особенно детям», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.