В Химках организовали научно-практическую конференцию по физической культуре

В Химках прошла пятая научно-практическая конференция по физической культуре под названием «Здоровье человека, физическая культура и спорт в современном мире». Она состоялась на базе школы «Триумф». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Очень радостно, что наши ребята вовлечены в подобные мероприятия. Здоровье — это главный капитал каждого человека», — отметила лидер Движения общественной поддержки Химок Екатерина Калюжная.

Участниками мероприятия стали более 40 учеников из 14-ти школ округа, они представили 28 проектов в шести секциях. Каждому участнику вручили дипломы.

Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что конференция позволила обменяться идеями и опытом, которые нужны для формирования «активной позиции молодежи относительно своего здоровья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.