В Химках организовали спортивное ориентирование

В городском парке «Дубки» в Химках прошло патриотическое мероприятие, приуроченное к началу Курской битвы, в рамках которого для жителей подготовили лекцию об историческом событии и спортивное ориентирование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Организатором выступила спортивная школа имени Горелова. Перед участниками также выступили депутат Надежда Смирнова, заслуженный тренер России, директор спортшколы Александр Свирь и ветеран боевых действий полковник запаса Станислав Синдеев.

«Совмещать историю и спорт — это не только эффективно, но и очень интересно. Через такие мероприятия мы вспоминаем важные события прошлого и мотивируем людей вести активный образ жизни», — сказала Надежда Смирнова.

Для работников научно-производственного объединения имени Лавочкина в рамках встречи прошло спортивное ориентирование — им предстояло искать точки, которые разбросаны по всему парку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.