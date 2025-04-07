В Химках организуют фотовыставку ко Дню космонавтики
Фотовыставка ко Дню космонавтики откроется в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В четверг, 10 апреля, в Химках в преддверии Дня космонавтики откроется тематическая выставка «Главные! Города, предприятия, люди», она пройдет в выставочном комплексе «Артишок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Посетители смогут увидеть 30 композиций с фотографиями ученых и инженеров, а также познакомятся с историей предприятий, которые внесли особый вклад в развитие аэрокосмической промышленности. Коллекцию экспонатов для выставки представит Государственный мемориальный музей космонавтики.
«Гостям расскажут о создании уникальных разработок, ставших основой для первых космических ракет „Спутник“, „Восток“, „Восход“ и космических кораблей „Союз“. Посетители комплекса увидят композиции с фотографиями ученых: Сергея Королева, Валентина Глушко, Михаила Решетнева и многих других», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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