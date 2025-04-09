В Химках организуют мероприятия к Международному дню освобождения узников концлагерей

В пятницу, 11 апреля, в Химках на базе Умной библиотеки проведут патриотическое мероприятие, приуроченное к Международному дню освобождения узников концлагерей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Посетителей ждет лекция, в рамках которой они узнают о героизме тех, кто освободил узников.

«Эта дата стала символом скорби, мужества и стойкости миллионов людей, прошедших через нечеловеческие испытания, и напоминанием о цене, которую человечество заплатило за свободу и мир», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Помимо этого, в рамках мероприятия участникам расскажут о событиях Великой Отечественной войны. Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что молодежь должна знать правду об истории своей страны. Лекция станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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