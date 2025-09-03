В Химках организуют международные соревнования по авиамодельному спорту

В подмосковных Химках в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» с 5 по 7 сентября организуют международные соревнования по авиамодельному спорту, в рамках них экипажи сразятся за звание лучших в дисциплине F-2D. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В качестве спортивных снарядов выступят кордовые модели самолетов, которые при весе в несколько сотен граммов могут развить скорость свыше 150 км/ч. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 18:00, вход свободный.

