В Химках организуют международный Кубок Игоря Акинфеева

В Химках с 17 по 20 августа будет проходить VII международный Кубок Игоря Акинфеева, в нем примут участие 20 детских команд из России, стран СНГ и ЮАР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Предварительные матчи седьмого турнира на призы легенды российского футбола с 17 по 19 августа организуют на стадионе «Новые Химки». В последний день турнира гостей ждет большой финал на «Арене Химки», а также гала-матч с участием звезд футбола. В этот день «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева».

Футболистов также ждут соревнования по двум дисциплинам: кипербол и кипербатл. Отметим, что соревнования среди детских команд проводится в Подмосковье с 2018 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+