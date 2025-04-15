В Химках организуют патриотическое мероприятие ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе

Во вторник, 15 апреля, в Химках на базе выставочного комплекса «Артишок» пройдет патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе, в рамках которого выступит заслуженный тренер России, директор спортшколы имени Горелова Александр Свирь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.