В Химках организуют патриотическое мероприятие ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе
Мероприятие ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе пройдет в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Во вторник, 15 апреля, в Химках на базе выставочного комплекса «Артишок» пройдет патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе, в рамках которого выступит заслуженный тренер России, директор спортшколы имени Горелова Александр Свирь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«История радиоэлектронной борьбы в нашей стране началась еще в годы Великой Отечественной войны, когда советские инженеры и военные начали использовать методы подавления вражеских радиопередач», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Помимо этого, в рамках мероприятия состоится спартакиада трудовых коллективов. Оно пройдет в рамках патриотической программы, которая реализуется в Химках. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
* Возрастное ограничение 0+.