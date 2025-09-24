В Химках организуют выездную вакцинацию питомцев

В среду, 24 сентября, в парке Величко Химок пройдет выездная вакцинация домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках нее специалисты Госветслужбы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проконсультируют владельцев по вопросам ухода за животными, а также проведут вакцинацию от бешенства и чипирование. Мобильный пункт будет размещен на площадке у сцены в парке, записаться на прием можно с 14:00 до 17:00.

В сообщении уточнили, что процедуры проводятся квалифицированными специалистами, необходимые препараты, чипы и расходные материалы будут предоставлены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.