В Химках организуют выездную вакцинацию питомцев
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В среду, 24 сентября, в парке Величко Химок пройдет выездная вакцинация домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В рамках нее специалисты Госветслужбы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проконсультируют владельцев по вопросам ухода за животными, а также проведут вакцинацию от бешенства и чипирование. Мобильный пункт будет размещен на площадке у сцены в парке, записаться на прием можно с 14:00 до 17:00.
В сообщении уточнили, что процедуры проводятся квалифицированными специалистами, необходимые препараты, чипы и расходные материалы будут предоставлены.
