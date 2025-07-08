В Химках откроется виртуальный музей, который позволит всем желающим познакомиться с прошлым города, а также Подмосковья и России в целом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Проект реализуют в рамках региональной патриотической программы «Успех V единство поколений». В ходе нее проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. В музее будут представлены биографии выдающихся личностей, которые внесли вклад в развитие Химок, уникальные фотографии и документы, интерактивные экспозиции.

«Этот проект имеет огромное значение для Химок. Знание своих корней, своей истории — основа патриотизма, уважения к прошлому и уверенности в будущем. Виртуальный музей позволит нам сохранить и передать потомкам наше наследие», — сказал депутат от Химок Глеб Демченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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