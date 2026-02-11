В Химках откроют Центр развития настольного тенниса

В субботу, 21 февраля, в МЕГЕ Химки состоится открытие Центра развития настольного тенниса ФНТР, занимающего площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Объект оснастили залом с современным инвентарем, специальными освещением и покрытием, а также раздевалками и зоной ожидания.

«Это не просто открытие новой локации — это важный шаг в создании доступной, живой среды для настольного тенниса в городском пространстве», – отметил генеральный директор ФНТР Олег Завалюев.

В центре сможет заниматься не только областная сборная по настольному теннису, но и все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки. После торжественной церемонии открытия гостей ждут приветственное слово официальных лиц, выступление творческого коллектива, показательные матчи спортсменов, турнир для любителей, автограф-сессии, а также свободная игра для всех желающих. Отдельную программу подготовили для детей.

Открытие центра пройдет в рамках государственной программы «Спорт России».

