В Химках открыли первый детский сад в ЖК «Квартал Ивакино»

В Химках на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино» от группы «Самолет» открылся первый детский сад, рассчитанный на 300 мест, ключи от застройщика передали администрации дошкольной образовательной организации. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На торжественном мероприятии по случаю открытия учреждения присутствовали представители девелопера, администрации города Химки и педагогический состав нового детского сада. Площадь здания составила более 4 тыс. кв. м, там будут обучаться 12 групп детей в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроили медицинский блок с кабинетом врача и процедурной, пищеблок полного цикла, групповые, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда.

Для каждой группы предусмотрены отдельные прогулочные площадки с игровым оборудованием, теневыми навесами и безопасным покрытием, а также две спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.