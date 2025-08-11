В Химках отметят 66 лет со дня открытия аэропорта Шереметьево

В Химках отмечается 66 лет со дня открытия аэропорта Шереметьево, который является одним из крупнейших в Европе, 11 августа 1959 года здесь приземлился первый рейс Ту-104 из Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Теперь он стал крупнейшим международным аэропортом России по объемам пассажирских и грузовых перевозок. В пресс-службе уточнили, что это единственный в России аэропорт с тремя взлетно-посадочными полосами и мостовым переходом для воздушных судов.

Шереметьево признали лучшим по качеству обслуживания среди аэропортов Европы с пассажиропотоком более 40 млн человек. Его используют и как современное арт-пространство, там регулярно проводятся фотовыставки и мероприятия. Кроме того, жителям и гостям округа доступен Музей истории Шереметьево.

