В Химках подписали соглашение между Ассоциацией ветеранов СВО и «Боевым братством»

Сопредседатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО), депутат Госдумы Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Князев подписали соглашение о сотрудничестве в Химках на базе офиса «Боевого Братства». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Оно предполагает совместную работу в сфере патриотического воспитания, помощи ветеранам и поддержки семей участников СВО. В рамках торжественной церемонии стороны отметили важность объединения усилий для реализации социально значимых проектов. Они планируют проводить акции, встречи с молодежью и другие мероприятия.

«За время работы с Ассоциацией мы познакомились со многими ветеранами и действующими участниками специальной военной операции. Будем продолжать и дальше совместную работу ради наших детей, ради нашего народа», — отметил Колунов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.