В Химках подвели итоги спартакиады среди городских предприятий

В Химках в преддверии праздника труда подвели итоги спартакиады среди работников предприятий, учреждений и организаций, церемонию награждения победителей и призеров провели в пресс-центре стадиона «Арена-Химки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

По итогам спартакиады в комплексном зачете первое место заняло Управление физической культуры и спорта, второе — НПО «Энергомаш», третье — НПО имени Лавочкина.

«Развитие спорта в Химках — одно из приоритетных направлений работы главы Елены Земляковой, администрации города, Совета депутатов и партии „Единая Россия“. Это подтверждается не только организацией крупных спортивных турниров, но и проведением таких спартакиад для работников городских предприятий», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие проводят в регионе регулярно с 2009 года. Оно направлено на формирование здорового образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.