В Химках появился новый детский сад «Олимпийский островок»

В Химках в жилом комплексе «Квартал Ивакино» открылся новый детский сад «Олимпийский островок»., ВРИП главы Инна Федотова поздравила педагогический коллектив и родителей с открытием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши дети росли в комфортных условиях и имели доступ к качественному образованию. Уверена, что новый детский сад станет для них настоящим домом, где они смогут учиться, играть и развиваться», — отметила Федотова.

Площадь учреждения превысила 4 тыс. кв. м, для детей обустроили 12 групповых кабинетов с раздевалками, спальнями и игровыми зонами, физкультурный и музыкальный зал, медицинский блок с процедурной и кабинетом врача, прогулочные площадки и не только. Учреждение стало частью образовательного комплекса школы №30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.