В Химках последствия непогоды ликвидировали уже по 73 адресам

В Химках по состоянию на 17:00 были устранены последствия непогоды уже по 73 адресам. О ходе работ рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

К примеру, в Старых Химках работы провели на Заводской улице и в квартале Ивакино. В Новых Химках — на Ивановской и Молодежной. В Сходне — на Первомайской и Школьной.

В Кутузовском убрали поваленные деревья на Мцыри и Николо-Чиркизово. На Левом берегу восстановили движение на Совхозной и Нахимова.

Ранее сообщалось, что на железнодорожных направлениях в столичном регионе отмечается улучшение ситуации после непогоды.