В Химках последствия непогоды ликвидировали уже по 73 адресам
Коммунальные службы Химок устранили последствия циклона по 73 адресам
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
В Химках по состоянию на 17:00 были устранены последствия непогоды уже по 73 адресам. О ходе работ рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
К примеру, в Старых Химках работы провели на Заводской улице и в квартале Ивакино. В Новых Химках — на Ивановской и Молодежной. В Сходне — на Первомайской и Школьной.
В Кутузовском убрали поваленные деревья на Мцыри и Николо-Чиркизово. На Левом берегу восстановили движение на Совхозной и Нахимова.
Ранее сообщалось, что на железнодорожных направлениях в столичном регионе отмечается улучшение ситуации после непогоды.