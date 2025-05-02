В Химках последствия непогоды устранили по 41 адресу

В Химках коммунальные службы устранили последствия непогоды уже по 41 адресу во всех микрорайонах. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Так, в Старых Химках были убраны поваленные деревья на Ленинском проспекте, в Коммунальном проезде, на улицах Маяковского, Энгельса, Кирова, Чапаева, Гоголя и Первомайской.

В Новых Химках восстановили дорожное движение на улицах 9 Мая и Машинцева, а также на Юбилейном проспекте. В Сходне провели работы на улицах Чапаева, Мичурина и Ленина, в Кутузовском — на улице Николо-Черкизово, в Подрезково — на улицах Жаринова, Центральная и Мичурина. На Левом берегу было восстановлено движение на улицах Библиотечная, Пожарского и Зеленая.

Жителей призвали не выезжать на летних шинах. В местах проведения работ аварийных служб не рекомендуется парковать автомобили.

Ранее городские прокуроры Подмосковья взяли на контроль проведение мероприятий по устранению последствий непогоды в округах.