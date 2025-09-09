В Химках построят новую школу на 1,1 тыс. мест

В Химках продолжается строительство школы от ГК ФСК, которую компания строит на территории ЖК «1-й Шереметьевский» под брендом 1-й ДСК, она будет рассчитана на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь образовательного учреждения составит более 19,6 тыс. кв. м, оно появится в районе Подрезково в 2026 году. Для школьников обустроят два спортивных зала, актовый зал на 550 мест, библиотеку, помещения для проектной и исследовательской деятельности, бассейн. На прилегающей территории появится озелененный сквер, футбольное поле, площадки для баскетбола, воркаута и активных игр младших школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.