В Химках построят новую школу на 975 мест

В деревне Брехово в Химках появится новая школа
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В деревне Брехово в Химках появится новая школа. Учреждение, рассчитанное на 975 мест, будет открыто в 2028 году, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Объект возведут в рамках госпрограммы. Подрядчик уже определен. Им стало АО «МСУ-1».
В новой школе обустроят учебные классы, мастерские, читальный зал с IT-зоной, спортивный и актовый залы, столовую.
