В Химках привлекли к ответственности водителя, дрифтовавшего на «Ладе»

В Химках был привлечен к административной ответственности водитель, который дрифтовал на «Ладе». Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

В правоохранительные органы обратились местные жители. Они рассказали, что на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Дружбы водитель отечественного автомобиля устроил дрифт.

Автомобиль был установлен. Выяснилось, что им управлял местный житель 2004 года. На него завели административное дело.