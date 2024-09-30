В Химках привлекли к ответственности водителя, дрифтовавшего на «Ладе»

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Фото: [ГУ МВД России по МО]

В Химках был привлечен к административной ответственности водитель, который дрифтовал на «Ладе». Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

В правоохранительные органы обратились местные жители. Они рассказали, что на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Дружбы водитель отечественного автомобиля устроил дрифт.

Автомобиль был установлен. Выяснилось, что им управлял местный житель 2004 года. На него завели административное дело.

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