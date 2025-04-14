В Химках пройдет донорская акция «За жизнь»

В четверг, 17 апреля, в Химках на базе многофункционального социального комплекса «Восход» пройдет донорская акция «За жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Принять участие в акции и сдать кровь смогут все пациенты старше 18 лет, желающим предоставят денежную компенсацию и питательный завтрак. При этом донорами не могут стать люди, у которых есть сифилис, ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные гепатиты, болезни крови и онкологические заболевания. К временным противопоказаниям относятся удаление зуба, роды, нанесение татуировки, пирсинг, прививки и не только.

Для сдачи крови нужно пройти онлайн-регистрацию. Она поможет в лечении раненых, находящихся на лечении в госпитале НМИЦ ВМТ им. Вишневского, и не только.

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