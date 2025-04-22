В Химках пройдет ежегодная городская спартакиада «Здоровый дошкольник»

В Химках проведут ежегодную 18-ю городскую спартакиаду «Здоровый дошкольник», участниками которой станут воспитанники дошкольных учреждений округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Соревнования стартуют в четверг, 24 апреля, в баскетбольном центре «Химки». Мероприятие посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, оно пройдет в формате эстафет.

В турнире примут участие дети в возрасте семи-восьми лет, им предстоит выполнить задания на скорость и ловкость в командах по 10 человек. Победители и призеры, а также все финалисты получат кубки, медали и подарки.

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