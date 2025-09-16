В Химках пройдет финал первенства по автокроссу для багги

В субботу, 20 сентября, Химках на трассе стадиона технических видов спорта в Старбеево пройдут финалы первенств Москвы и области по автомобильному кроссу для багги и кузовных классов в рамках Кубка Kramar Motorsport. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Химки будут представлять гонщики Дома юных техников «Интеграл». В состязаниях примут участие юные спортсмены в четырех возрастных и технических категориях: «кросс Д3 — мини», «кросс Д2 — юниор», «кросс Д3 — 250» и «кросс Багги 600». Гостей ждут фудкорт, зрительские зоны, комментировать состязания будет спортивный судья всероссийской категории Алексей Морозов.

