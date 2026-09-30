В Химках прокуратура помогла восстановить работу лифта в доме

Химкинская городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обращению местного жителя и помогла восстановить работу лифтового оборудования в многоквартирном доме. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в одном из домов в микрорайоне Подрезково длительное время не работал пассажирский лифт. Грузовой лифт при этом был отключен от связи с диспетчерской службой. Директору эксплуатирующей организации было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В результате нарушения закона были устранены в полном объеме, пассажирский лифт запущен. Кроме того, специалисты наладили связь из кабины грузового лифта с диспетчерской службой.

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