Вдвое за 80 лет и 4% силовикам: эксперт рассказал, кому и на сколько поднимут пенсии в октябре 2026 года

Игорь Балынин — кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ — в беседе с Финансами Mail рассказал , какие категории граждан затронет октябрьская индексация пенсий в 2026 году и как самостоятельно посчитать размер будущей прибавки.

По словам специалиста, октябрьские доплаты прежде всего адресованы людям, которые перешагнули 80-летний рубеж в сентябре. Эта группа получит сразу два финансовых бонуса. Сначала базовая (фиксированная) часть страховой пенсии по старости будет удвоена. А поверх нее начислят специальную надбавку за уход — соответствующая доплата действует начиная с 2025 года.

«Допустим страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра составляла в сентябре 2026 года ₽34 567. В октябре будет уже увеличение в связи с 80-летним юбилеем в сентябре 2026 года. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 01.01.2026 года составляет ₽9584,69, надбавка на уход – ₽1413,86. Поэтому в октябре в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учетом указанных оснований для увеличений у данного пенсионера возрастет до ₽45 565,5. В связи с этим мы получаем, что размер выплаты в октябре 2026 года у пенсионера из рассмотренного примера будет на 31,82% выше зачислений в сентябре 2026 года», — привел пример расчета Балынин.

Помимо этого, с 1 октября планируется подъем выплат для получателей пенсий через силовые и военные ведомства — Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и некоторые другие структуры. Ожидаемая величина индексации — порядка 4%.

Никаких обращений или заявлений от граждан не требуется: все пересчитают без участия получателя. Балынин акцентирует внимание на том, что Социальный фонд России уже владеет всеми данными, нужными для автоматического перерасчета.

В довершение эксперт напомнил об индексациях, которые уже проведены в текущем году. Январское повышение затронуло страховые пенсии всех пенсионеров — и продолжающих работать, и оставивших трудовую деятельность. Размер прибавки составил 7,6%, что на 2 процентных пункта опередило прошлогоднюю инфляцию, остановившуюся на отметке 5,59%.

По информации эксперта, в августе состоялся еще один пересчет — для пенсионеров, имевших официальное трудоустройство в 2025 году. Величина доплаты определялась числом пенсионных коэффициентов, накопленных за предыдущие двенадцать месяцев. Предельно возможная сумма августовской надбавки достигла ₽470,28. Для сравнения: год назад аналогичный потолок составлял ₽437,07, то есть в 2026 году верхняя граница поднялась примерно на ₽33.

«Следует отметить, что данная прибавка не является разовой выплатой, а она сохраняется и в последующие месяцы. Также напомню, что если у получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности есть неучтенные данные, то в случае подачи ими соответствующего заявления до 30 сентября 2026 года, размер доплаты будет скорректирован с 1 ноября 2026 года», — подытожил Балынин.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия работающих россиян превысила ₽30 тыс. в десяти регионах.