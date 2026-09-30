«Осеннее чудо»: аллеи Павловского Посада заполонили десятки бабочек

Жители Павловского Посада оказались свидетелями по-настоящему редкого для Подмосковья зрелища. На аллеях Городского парка горожане заметили необычное скопление ярких насекомых, а запечатлеть это удалось фотоохотнику Александру Бакланову — в его объектив попал массовый слет дневных бабочек, сообщил REGIONS.

Снимки, опубликованные в социальных сетях, быстро покорили жителей округа. На кадрах видны десятки крапивниц, павлиньих глаз и адмиралов — видов, которые обычно встречаются поодиночке. Для подмосковной осени такое обилие крылатых красавиц, собравшихся в одном месте, — настоящее чудо, и именно так произошедшее называют сами местные жители.

Свою оценку необычному природному явлению дал Дмитрий Казанцев — энтомолог, специализирующийся на фауне Подмосковья.

«Такое массовое скопление бабочек в сентябре связано с благополучным выходом второго поколения насекомых и сухой, теплой погодой. Сейчас перед наступлением холодов чешуекрылые активно подкрепляются нектаром осенних цветов и соком опавших спелых плодов, чтобы запастись энергией перед зимовкой. Парковые зоны Павловского Посада с их богатой флорой стали для них идеальной „столовой“. Это абсолютно естественный, но всегда очень зрелищный и короткий период. Полюбоваться этим живым ковром — большая удача для любого фотографа», — сказал эксперт.

Жителям Павловского Посада эксперт советует не откладывать прогулку в городские парки в долгий ящик. Пока стоит теплая погода и дожди с прохладой не пришли на смену ясным дням, у горожан есть шанс своими глазами увидеть это хрупкое и трогательное осеннее чудо.

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