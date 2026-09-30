В Домодедове завершат капремонт детского сада «Заряночка»

На улице Мирной, стр. 6, села Растуново городского округа Домодедово завершается капитальный ремонт дошкольного отделения «Заряночка» Заревской средней школы, строительная готовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья», в них задействованы 60 человек и шесть единиц техники. Они завершают отделочные работы, ведут пусконаладочные работы, благоустройство прилегающей территории и не только.

Площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. м, в нем выполнили демонтаж старых конструкций, заменили оконные блоки, возвели внутренние перегородки, установили короба вентиляции, осуществили покраску стен, заливку и укладку пола, установили новые двери и осветительные приборы и так далее. Ремонт завершат в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.