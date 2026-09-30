Секатор в руки — и без ошибок: эксперт рассказала, как осенняя обрезка спасает сад от морозов

С приходом осени сад требует особого внимания, и обрезка здесь — один из ключевых этапов подготовки к холодам. Однако ошибки при ее проведении способны ослабить растения и ухудшить их зимовку. Как пояснила Юлия Гоголева, продавец-консультант отдела «Сад» российского гипермаркета, грамотно проведенная санитарная и формирующая обрезка помогает деревьям и кустарникам легче пережить морозы и закладывает базу под будущий урожай. Своими рекомендациями она поделилась с Погодой Mail.

Какие бывают обрезки и когда за них браться

Санитарная обрезка нужна, чтобы убрать сухие, больные и сломанные ветки. Формирующая задает кроне правильные очертания и открывает доступ свету. Омолаживающая стимулирует появление новых побегов у старых растений. По словам специалиста, до заморозков должно оставаться минимум две-три недели — этого времени хватит, чтобы срезы успели затянуться. В южных регионах сроки сдвигаются к концу ноября, в северных — к началу октября.

Есть и культуры, которые осенью лучше не трогать. Молодые деревья и слабозимостойкие растения обрезке не подвергают. Косточковые — вишню, черешню, абрикос, персик — оставляют до весны: раны на них заживают плохо. Декоративные кустарники, цветущие весной, тоже не обрезают, иначе можно лишить их главного украшения — распускания.

«Работы проводят после листопада, но до устойчивых заморозков, обычно с середины октября до начала ноября. Обрезку проводят в сухой, погожий день при температуре воздуха от +5 °С до +10 °С», — объяснила эксперт.

Плодовые деревья

По мнению эксперта, яблоню и грушу чистят от засохших, пораженных болезнью и направленных вглубь кроны ветвей. Каждый срез выполняют под наклоном 45°, отступая чуть выше почки. Массивные ветви спиливают поэтапно в несколько заходов — так кора не отрывается длинными лоскутами.

По данным специалиста, однолетние саженцы лишь подрезают, задавая будущий каркас из скелетных ветвей. У взрослых экземпляров убирают все, что загущает крону. Волчки — мощные вертикальные побеги, которые вытягивают из дерева питание, — срезают секатором едва достигшими 10 см. Спилы толще 3 см заравнивают ножом, обеззараживают 1-процентным медным купоросом и замазывают садовой пастой или варом.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Ягодные кустарники

По мнению эксперта, у черной смородины удаляют четырех-пятилетние ветви, сохраняя по три-четыре побега разных возрастов на каждый куст. Красная и белая разновидности дают урожай на старых отростках, поэтому их режут только при сильном загущении. Крыжовник освобождают от стелющихся по земле и растущих внутрь веток, оставляя 10–15 крепких побегов. Побеги, затронутые американской мучнистой росой, срезают до здоровой древесной ткани и сжигают.

Малину обычных сортов режут до самой земли. Ремонтантные разновидности лишь подстригают сверху. Двухлетние отплодоносившие стебли вырезают целиком, а молодые прореживают с интервалом 15 см. При обилии поросли на каждый метр ряда оставляют не более 10–12 побегов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Декоративные кустарники

Теплолюбивые декоративные виды — скумпию, буддлею, вейгелу, сумах, пурпурнолистную бузину — осенью срезают на пень, считает эксперт. Всю надземную часть удаляют под корень: к весне она отрастает заново и успевает зацвести во второй половине лета. Гортензию метельчатую подрезают минимально — убирают лишь соцветия и сломанные ветви. Древовидную гортензию укорачивают, оставляя 30–40 см от земли.

Инструменты и уход за ними

Перед переходом от одного растения к другому лезвия протирают спиртом или марганцовым раствором. Заточку делают регулярно: затупившийся инструмент рвет кору и оставляет неровные раны. После завершения работы режущие кромки моют и покрывают машинным маслом — это бережет металл от ржавчины.

«Для обрезки нужны острый секатор, садовая пила и сучкорез. Первый подходит для веток до двух сантиметров, сучкорез — до четырех сантиметров, пила — для более толстых», — рассказала эксперт.

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