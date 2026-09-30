«Киноустановка» с хвостом: на щелковской ферме совместили кормление и просмотр художественного фильма

Киносеанс на ферме Цветковых в деревне Мишнево обошелся без привычного белого полотна — экраном для него послужил бок коровы. Пока две сотрудницы смотрели фильм, их четвероногая «киноустановка» невозмутимо жевала корм. Видеоролик с необычным просмотром появился в сообществе хозяйства, сообщил REGIONS.

На кадрах видно, как изображение с проектора падает прямо на животное. Корова продолжает есть, а неподалеку расположились зрительницы. Так на щелковской ферме совместили кормление и просмотр кино. Авторы публикации предложили подписчикам придумать название для такого кинотеатра. Какую именно картину выбрали для показа и удалось ли сотрудницам досмотреть ее до конца, в сообщении не уточняется.

Ферма Цветковых расположена в деревне Мишнево городского округа Щелково. Хозяйство развивает агротуризм. Поводом для этой публикации стала как раз затея с просмотром фильма прямо на ферме. Для необычного киносеанса здесь хватило проектора и коровы, занятой кормом.

Ранее сообщалось, что реконструктор из Подмосковья сыграл на белгородском пищике для коров.