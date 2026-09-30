В Звенигородском манеже пройдут осенние мастер-классы
Осенние мастер-классы организуют в Звенигородском манеже
Фото: [Звенигородский государственный музей-заповедник]
В Звенигородском государственном музее-заповеднике проведут цикл художественных мастер-классов «Осенняя палитра», в рамках которого дети и взрослые смогут научиться рисовать натюрморты, а также познакомиться с возможностями гуаши, акрила и акварели. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Занятия проведет художник, преподаватель рисунка и живописи Полина Павлюченкова. Так, например, в субботу, 3 октября посетителей ждет занятие по рисованию гуашью «Яркая тыква». Узнать другие подробности можно на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.
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* Возрастное ограничение 6+