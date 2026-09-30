Подмосковная санитарная авиация транспортировала более 500 пациентов

С начала 2026 года вертолеты подмосковной санитарной авиации транспортировали 549 пациентов, в том числе 312 детей — 45 малышей в возрасте до одного года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Авиамедицинские бригады оперативно доставляют пациентов в профильные медучреждения и при этом обеспечивают медицинское сопровождение во время транспортировки», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Санавиация позволяет быстро доставлять пациентов в специализированные стационары, ее применяют для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях. Кроме того, вертолеты используют для оперативного перевода пациентов из одной больницы в другую. В состав бригад входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф региона. В санавиации задействованы три вертолета, один из которых используются для транспортировки детей в Центр Рошаля.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.