В Химках прошел Кубок Дмитрия Саблина по женскому футболу

Пятый ежегодный турнир «Кубок Дмитрия Саблина» по женскому футболу прошел в Химках на базе стадиона «Арена Химки». За победу в соревнованиях боролись 11 команд из столичного региона и Орловской области.

Всего на это лето в Подмосковье было запланировано около 2 тыс. крупных спортивных мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Турнир «Кубок Дмитрия Саблина» проводится с 2021 года. Сначала соревнования проводились среди команд футбольных секций ЖФК ЦСКА, но со временем турнир стал площадкой, где все больше юных футболисток могут проявить себя.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе реконструкции спортивных объектов в области.