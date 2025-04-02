В Химках прошел муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания», его организовали на базе 31-й школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В соревнованиях приняли участие более 280 химчан из 24 образовательных учреждений города, в составе каждой команды было по 12 человек из одного класса. Игры провели в дисциплинах спортивное многоборье и веселые старты. В результате первое место заняли ученики школы «Лига первых», второе — школы «Триумф», третье — лицея № 12.

Президентские состязания проводят в соответствии с Указом президента России Владимира Путина, они направлены на укрепление здоровья и вовлечение детей в занятия спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.