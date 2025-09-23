В Химках прошел практикум Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

В Химках состоялся практикум Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», в рамках которого в течение трех дней 260 активистов и блогеров со всей России обменивались опытом, обсуждали тренды медиасферы и учились у лидеров индустрии. Организаторами медиафорума выступили президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Министерство информации и молодежной политики Московской области, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками стали в том числе амбассадоры проекта «ТопБЛОГ» и представители «Медиашколы Подмосковья». Среди приглашенных спикеров – творческий директор КБ «Глазами инженера» Варвара Любава, основатель театра «Комитет счастья» Денис Исмаков, генеральный продюсер департамента по работе с инфлюенсерами и медиастратегией VK Станислав Кузьменко и не только. Они поделились, как стать успешным блогером, научиться создавать контент и справляться с трудностями в медиасреде.

«Уже несколько лет мы активно сотрудничаем с Московской областью: вместе проводим события, акции, образовательные форматы. Практикум стал логичным продолжением этой работы: это взаимодействие не только открывает новые горизонты, но и помогает вовлекать молодежь Подмосковья в медиа, создавая инициативы, значимые не только для области, но и для страны в целом», – подчеркнула руководитель проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Круглова.

Узнать подробнее о проекте «ТопБЛОГ» можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.