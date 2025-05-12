В Химках прошел товарищеский матч «На руинах Сталинграда»

В Химках на базе лицея № 21 организовали товарищеский памятный матч «На руинах Сталинграда», в нем приняли участие две команды спортсменов местной школы по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Перед началом состязания участников поприветствовал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

«Этот матч стал прекрасной возможностью напомнить молодежи о значимом событии в истории отечественного спорта. Символично повторить тот важный эпизод, когда футбол помог людям поверить в скорое восстановление мира и спокойствия», — подчеркнул Малиновский.

Турнир посвятили победному матчу, который состоялся в освобожденном Сталинграде в 1943 году. Он был организован в рамках патриотической программы, которую реализуют в Химках с 2024 года. Депутат Руслан Шаипов напомнил, что она направлена на воспитание патриотизма в местных жителях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.