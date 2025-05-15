В Химках прошла патриотическая акция «Поющие дворы»

В Химках в честь 80-летия со Дня Победы прошла патриотическая акция «Поющие дворы». В рамках нее жители, представители администрации, депутат Химок Николай Томашов, а также активисты партии «Единая Россия», школьники и артисты собрались у дома № 1 на улице Юннатов, где живет ветеран Великой Отечественной войны Земфира Несынова, и поздравили ее с праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.