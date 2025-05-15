В Химках прошла патриотическая акция «Поющие дворы»
Патриотическая акция «Поющие дворы» прошла в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках в честь 80-летия со Дня Победы прошла патриотическая акция «Поющие дворы». В рамках нее жители, представители администрации, депутат Химок Николай Томашов, а также активисты партии «Единая Россия», школьники и артисты собрались у дома № 1 на улице Юннатов, где живет ветеран Великой Отечественной войны Земфира Несынова, и поздравили ее с праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Акция «Поющие дворы» — это возможность не только поздравить наших дорогих ветеранов, но и передать молодому поколению ценности патриотизма, уважения к истории и глубокую благодарность за мирное небо над головой», — отметил Томашов.
Участники акции организовали небольшой концерт для ветерана. Депутат Химок Наталья Каныгина подчеркнула важность того, чтобы «хранить память о подвиге таких людей».
Акцию организовали в рамках программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.