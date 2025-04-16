В Химках прошло патриотическое мероприятие ко дню рождения конструктора Семена Мосина
Мероприятие ко дню рождения конструктора Мосина организовали в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках на территории школы № 20 состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное ко дню рождения русского конструктора Семена Мосина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Такие мероприятия — это не только повод вспомнить о нашем герое, но и возможность напомнить подрастающему поколению о подвигах и достижениях предков», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.
В рамках мероприятия участникам рассказал о биографии выдающегося русского оружейника и конструктора, создании легендарных самолетов и ракет и не только. Оно прошло под слоганом «Успех V единстве поколений».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.