В Химках прошло патриотическое мероприятие ко дню рождения конструктора Семена Мосина

В Химках на территории школы № 20 состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное ко дню рождения русского конструктора Семена Мосина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Такие мероприятия — это не только повод вспомнить о нашем герое, но и возможность напомнить подрастающему поколению о подвигах и достижениях предков», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

В рамках мероприятия участникам рассказал о биографии выдающегося русского оружейника и конструктора, создании легендарных самолетов и ракет и не только. Оно прошло под слоганом «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.