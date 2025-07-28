В Химках прошло совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону

В Химках в пресс-центре «Арены Химки» в рамках подготовки города к следующему отопительному сезону прошло очередное еженедельное совещание с участием сотрудников администрации, управляющих организаций и жилищных объединений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Александр Сорокин встретился с представителями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья и управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты обсудили подготовку к следующему отопительному сезону, рассказали о проведенных работах и планах и не только. Отдельно они уделили внимание устранению нарушений, выявленных инспекторами, все управляющие компании должны будут оперативно устранить их.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.