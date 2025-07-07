В Химках прошло вручение дипломов выпускникам Российской международной академии туризма

Почти 650 выпускников Российской международной академии туризма из Химок получили дипломы о высшем образовании, их вручил ректор академии, доктор политических наук Евгений Трофимов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Их получили студенты, которые проходили обучение по направлениям: юриспруденция, управление персоналом, дизайн архитектурной среды и не только. Отдельно поздравили выпускников, окончивших учебное заведение с отличием.

«Ваши прадеды отстояли мир на полях сражений. А вам предстоит покорять новые вершины — в экономике, туризме, технологиях, сервисе. И если они сражались за жизнь, то вы будете бороться за качество этой жизни — для миллионов людей», — сказал Трофимов.

Помимо этого, выпускников поздравил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Среди почетных гостей оказались президент Центрального совета по туризму и отдыху Виктор Пугиев, почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.