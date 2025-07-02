В Химках прошло заседание по вопросам бюджета и социальной политики

В Химках прошло заседание Совета депутатов по вопросам бюджета и социальной политики при участии главы городского округа Елены Земляковой, депутата Госдумы Ирины Родниной и депутата Московской областной Думы Владислава Мирзонова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники рассмотрели 16 вопросов, которые в том числе касались бюджетной политики, землепользования и социальной поддержки. Кроме того, они обсудили исполнение бюджета за 2024 год и оценили изменения в бюджет текущего года и плановый период 2026-2027 годов.

«Городской округ Химки демонстрирует устойчивое развитие. Все социальные обязательства, запланированные на 2024 год, выполнены», – сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

По его словам, изменения в бюджете обеспечат поддержку социального сектора и развитие инфраструктуры. Помимо этого, в рамках встречи народные избранники уделили внимание мерам социальной поддержки медицинских работников и муниципальному земельному контролю.

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