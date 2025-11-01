В Химках проведут капремонт детского сада

В микрорайоне Сходня на улице Чапаева, 24, городского округа Химки продолжается капитальный ремонт детского сада комбинированного вида № 4, строители приступили к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

Площадь здания составляет более 1,1 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, проведут работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций и не только.

