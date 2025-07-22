В Химках проведут прием жителей по вопросам содержания территорий

Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проведет личный прием граждан в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на ведомство.

В рамках мероприятия заместитель начальника территориального отдела № 7 даст разъяснения по вопросам содержания дворовых территорий и общественных пространств, работы управляющих организаций, вывоза твердых коммунальных отходов и не только. Оно пройдет в среду, 23 июля, с 10:00 до 13:00 по адресу ул. Кирова, д. 30. Записаться на прием можно через приемную администрации муниципалитета.

По итогам личного приема участники смогут оставить официальное обращение в министерство, чтобы провести контрольно-надзорные мероприятия и решить точечные вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.