В Химках провели футбольный матч между сборными России и Саудовской Аравии

В Химках на стадионе «Родина» провели первый товарищеский футбольный матч между молодежной сборной России и командой Саудовской Аравии, его посетили более 200 болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Счет открыла российская команда, гол забил спортсмен Даниил Моторин. Однако матч завершился победой Саудовской Аравии со счетом 2:1. Вторая игра между командами проходит в понедельник, 8 сентября, на стадионе «Родина» по адресу: Химки, улица Чкалова, 4а.

