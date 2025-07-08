В Химках провели лекцию о победе русского флота в Чесменском сражении
Лекцию о победе русского флота в Чесменском сражении провели в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках на территории детского сада школы № 20 прошло патриотическое мероприятие, посвященное исторической дате 1770 года — Дню победы русского флота над турецким в Чесменском сражении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Депутат от «Химок» Глеб Демченко рассказал гостям о героизме русских моряков. Специальным гостем мероприятия стал член Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Антон Зенкович.
«Чесменское сражение — важная страница в истории русского флота, пример несгибаемой воли к победе. Мы должны помнить о подвигах предков и воспитывать в молодежи чувство патриотизма», — сказал депутат.
Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что мероприятие позволило жителям округа напомнить о прошлом России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.