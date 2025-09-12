В Химках проверили ход благоустройства дворов

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич приехал в Химки с рабочим визитом для планового мониторинга, чтобы проверить ход проведения работ по программам благоустройства, курируемым Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии также принял участие замглавы Химок по благоустройству Александр Титов. Они оценили качество ремонта дворов, устройства народных троп и ямочного ремонта покрытий большими картами. Так, например, в Старых Химках комиссия проверила результат работ по благоустройству двора дома №18 на улице Спартаковская.

«Сейчас мы осуществляем такие проверки завершающего этапа наших программ по всей Московской области. В Химках работу оцениваю хорошо. Из 22 дворовых территорий осталось шесть адресов, на всех участках ведутся работы. Два из них будут заасфальтированы уже на этой неделе, остальные работы завершат до конца месяца», – отметил Волосевич.

Отметим, что работы проходят по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.